أتلانتا يتجاوز سامبدوريا ليحقق فوزه التاسع على التوالي في "الكالتشيو"

واصل أتلانتا موسمه الرائع بفوزه 2-0 على سامبدوريا، أمس الأربعاء، ليحقق انتصاره التاسع على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو"، ويتقدم للمركز الثالث.

وعانى أتلانتا، صاحب أقوى هجوم في البطولة، ليتغلب على سامبدوريا المهدد بالهبوط، حتى أرسل روسلان مالينوفسكي، ركلة ركنية عند القائم البعيد، وقفز رفائيل تولوي أعلى من الجميع، ليضعها برأسه في المرمى، في الدقيقة 75.

وأضاف البديل، لويس موريل، الهدف الثاني بعدها بعشر دقائق.

وشهدت المباراة، طرد مدرب سامبدوريا، المخضرم كلاوديو رانييري، في الدقيقة 74، بعدما نفد صبر الحكم من اعتراضه المستمر.

ورفع أتلانتا رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، متقدما بنقطتين على إنتر ميلان الرابع، ومتخلفا بفارق نقطتين فقط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.

أما سامبدوريا، فيحتل المركز الـ16 برصيد 32 نقطة، متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط.

المصدر: وكالات