"أحمد – قوة!" يميليانينكو "المشاكس" يقبل تحديا جديدا!

وافق مقاتل الفنون القتالية المختلطة (MMA) الروسي ألكسندر يميليانينكو على تحدي مواطنه سيرغي خاريتونوف لخوض نزال "ثأري" بينهما.

وقال ألكسندر يميليانينكو عبر فيديو مصور نشره على حسابه في تطبيق "إنستغرام": "خريتوشا (خاريتونوف) لقد شاهدت للتو مقطع فيديو تتحداني لخوض نزال، وتصفية الحسابات في الحلقة. أقبل التحدي، وأنا على استعداد لإسقطاك بالضربة القاضية مرة أخرى. أنا مستعد للصعودل إلى الحلبة من أجل ضربك".

وأضافالمقاتل "المشاكس": "سأتحدث مع مسؤولي اتحاد "ACA". أعتقد أنهم سينظمون هذا النزال لنا. سيكون مثيرا للاهتمام للجميع. استعد خريتوشا. سأرغمك على أن تحترمني. أحمد (أخمات) - قوة!"

كما نشر ألكسندر الشقيق الأصغر للمقاتل الشهير فيودو يميليانينكو الملقب بـ"الإمبراطور الروسي الأخير"، على حسابه في تطبيق "إنستغرام" مقطع الفيديو الذي تحداه فيه خاريتونوف، مقاتل "MMA" أيضا.

وسبق أن أسقط ألكسندر يميليانينكو مواطنه سيرغي خاريتونوف بالضربة الفنية القاضية، عام 2006، ضمن بطولة "Pride Final Conflict Absolute"، التي أقيمت في اليابان.

ومن المقرر أن يواجه يميليانينكو الأصغر مواطنه ماغوميد إسماعيلوف، يوم 24 يوليو الجاري، في مدينة سوتشي بعد أن كان مقررا النزال في العاصمة موسكو.

يذكر أن اتحاد "أحمد أو أخمات - World Fighting Championship Akhmat" تأسس في عام 2015، ويضم عددا من الرياضيين للفنون القتالية المختلطة، ويقوم بتنظيم النزالات.

المصدر: وكالات