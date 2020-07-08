شاهد.. توزيع الميداليات الذهبية في الدوري الروسي الممتاز على لاعبي زينيت
تسلم لاعبيو فريق زينيت بطرسبورغ المتوج بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، الميداليات الذهبية عقب فوزه على ضيفه سوتشي (2-1) اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ27 من الدوري.
وأحرز هدفي أبطال الدوري كل من المهاجمين البرازيلي مالكوم والإيراني سردار أزمون في الدقيقيتن (33 و77) على الترتيب.
☄ Малком в касание влепил по воротам Джанаева из-за штрафной. У Дзюбы еще одна голевая в сезоне 💪— Матч ТВ (@MatchTV) July 8, 2020
Врубай Матч ТВ и смотри второй тайм вместе с нами:https://t.co/QWyYvgOkeipic.twitter.com/Ig2ed6yj1e
وذلك ردا على الهدف المبكر لفريق سوتشي، الذي سجله المهاجم أنطون زابولوتني في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء.
Церемония награждения: https://t.co/xDE5DHr2g7pic.twitter.com/UDBF06Wfz1— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 8, 2020
وحسم زينيت لقب بطل الدوري للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، مبكرا في الجولة الماضية خارج أرضه عقب فوزه على مضيفه كراسنودار بأربعة أهداف مقابل هدفين.
Кто чемпионы? Мы чемпионы! pic.twitter.com/lVCzFYmlIt— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 8, 2020
ويتربع زينيت بطرسبورغ على عرش صدارة الدوري برصيده 65 نقطة.
في المقابل، توقف رصيد سوتشي عند 30 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر على يلم الترتيب.
المصدر: RT