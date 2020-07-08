رونالدو يعلق على صورة "جريئة" لصديقته جورجينا

شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي متابعي صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، صورة "جريئة" بالبيكيني.

وحظيت صورة جورجينا وهي بملابس السباحة السوداء "بيكيني" على سلم يخت بإعجاب أكثر من مليونين و800 ألف متابع، ومن بين رونالدو الذي علق عليها، بالقول: "أجمل امرأة على وجه الأرض".

إقرأ المزيد

وترتبط جورجينا (26 عاما) بالدون رونالدو البالغ من العمر 35 عاما، بعلاقة عاطفية منذ عام 2016، وأنجبت ابنة اسمها آلانا مارتينا في عام 2017.

ولدى رونالدو ثلاثة أطفال آخرين، نجله البكر كريستيانو جونيور البالغ من العمر 10 سنوات، وهو من امرأة مجهولة الهوية، وكذلك التوائم إيفا وماتيو البالغ من العمر ثلاث سنوات، أيضا من امرأة غيرة معروفة.

المصدر: وكالات