إيقاف داير لاعب توتنهام لاشتباكه مع مشجع في المدرجات (فيديو)

أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مدافع توتنهام إيريك داير أربع مباريات، بعد شجاره مع أحد المشجعين في مارس الماضي.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان اليوم الأربعاء: "تقرر إيقاف إيريك داير أربع مباريات بأثر فوري، وتغريمه 40 ألف جنيه إسترليني مع تحذيره من تكرار التصرف في المستقبل".

وأشار الاتحاد الإنجليزي إلى أن داير، أقر بأن تصرفاته لم تكن ملائمة لكن نفى تهديد المشجع.

Clip of the heroic race into the stands by Eric Dier after a/some fans racially abused Gedson following his penalty miss against Norwich in the #FACup



Boldness and strength of character shown. Tottenham Hot-Spur and the FA needs to be sincere this timepic.twitter.com/Q4NrbuzUQv — . (@SmartAtuadi) March 4, 2020

وتشاجر داير مع أحد المشجعين في مدرجات ملعب توتنهام، بعد خسارة الفريق اللندني أمام نوريتش سيتي، بركلات الترجيح في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، في مارس الماضي.

SHOCKING scenes last night after Tottenham were knocked out of the FA Cup by Norwich 😲 😵



Midfielder Eric Dier breaks into the crowd to fight some fans who were reportedly insulting him and his family pic.twitter.com/roFo7Ams4s — Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) March 5, 2020

وظهر داير في لقطات بعد نهاية تلك المباراة، وهو يقفز فوق المقاعد للاشتباك مع مشجع قبل أن يمنعه أفراد الأمن ومشجعون آخرون.

المصدرر: رويترز