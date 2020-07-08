الأسطورة فرناندو ألونسو يعود إلى عالم السرعة

أعلن فريق رينو الفرنسي المشارك في بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، اليوم الأربعاء، أن بطل العالم مرتين الإسباني فرناندو ألونسو سيعود للدفاع عن ألوانه في 2021.

ونشر الفريق عبر حسابه على "تويتر"، أن ألونسو سيكون إلى جانب سائقه الآخر الفرنسي إستيبان أوكون (لموسم 2021).

وأكد رينو أنه مع: "314 جائزة كبرى، 32 فوزا، و97 صعودا الى المنصة، ينضم فرناندو ألونسو إلى فريق رينو للمواسم المقبلة. نظرا إلى الرابط التاريخي القوي والعاطفي بين الفريق وفرناندو ألونسو هذا القرار جريء ويحمل مغزى للمستقبل".

واعتبر الفريق الفرنسي أن ألونسو "سائق عظيم يعود إلى الفورمولا-1، معززا بخبرات أخرى، ويرغب في البناء مع الفريق الذي يحبه كثيرا".

ونقل البيان عن ألونسو قوله: "رينو عائلتي، وذكرياتي الأجمل في الفورمولا-1، مع بطولتَي العالم، لكنني الآن أتطلع قدما"، مؤكدا أنه فخور: "بالعودة للفريق الذي منحني الفرصة في بداية مسيرته، والآن يمنحني الفرصة للعودة الى أعلى مستوى".

وستكون هذه المرة الثالثة التي يقود فيها ألونسو لصالح "رينو"، الفريق الذي أحرز معه لقب بطولة العالم للسائقين عامي (2005 و2006).

وابتعد السائق الإسباني المخضرم عن منافسات الفورمولا-1، في ختام موسم 2018 بعد أربعة أعوام مخيبة نسبيا مع فريق "ماكلارين"، وانتقل لخوض منافسات مختلفة مثل سباقات "اندي كار" في الولايات المتحدة الأمريكية، ورالي دكار الصحراوي، وسباقات التحمل التي توج بلقبها العالمي في موسم (2018-2019).

وسيكمل ألونسو عامه التاسع والثلاثين في 29 يوليو الجاري، وشارك خلال مسيرته الاحترافية التي بدأت عام 2001، مع عدة فرق وهي ميناردي (2001)، ورينو (2003-2006 و2008-2009)، وفيراري (2010-2014)، وماكلارين (2007، و2015-2018).

المصدر: وكالات