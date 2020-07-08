تصريح مثير لإبراهيموفيتش بعد فوز ميلان برباعية على يوفنتوس

يتفاخر زلاتان إبراهيموفيتش الذي عاد إلى ميلان منتصف هذا الموسم ليخوض فترة ثانية مع النادي، بنفسه دائما، ولم يفوت فرصة فوز الروسونيري على يوفنتوس، تمر دون أن يخطف الأضواء بتصريحاته.

وقال المهاجم السويدي البالغ عمره 38 عاما، عقب المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الدوري الإيطالي وانتهت بفوز ميلان بنتيجة 4-2: "هذا ليس سرا. أنا كبير في السن لكنه مجرد رقم. أريد الشعور بأنني لا زلت حيا في المنافسة وأود الاستمرار في اللعب.. لا أملك نفس القدرات البدنية كالسابق لكن يمكنني التغلب على ذلك بذكائي".

وأضاف: "آسف لأنني انضممت (لميلان) في منتصف الموسم. لو كنت هنا منذ بداية الموسم لفزنا باللقب".

وتابع مازحا "أنا رئيس ومدرب ولاعب، لكنني أحصل على راتب لاعب فقط وهذا هو الجانب السلبي".

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن ميلان خسر مرتين فقط منذ تعاقده مع إبراهيموفيتش في يناير الماضي، كما صعد الفريق للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد أن كان في المرتبة الـ14 في بداية الموسم.

المصدر: وكالات