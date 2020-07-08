إصابة نجم منتخب العراق السابق عماد محمد بكورونا

أصيب نجم منتخب العراق السابق لكرة القدم والمدرب الحالي لمنتخب ناشئي "أسود الرافدين"، عماد محمد، بفيروس كورونا المستجد لينضم إلى قائمة المشاهير الذين ضربهم المرض.

وقال مراسل RT نقلا عن مصادر رياضية، إن "عماد محمد أصيب بكورونا هو وأفراد عائلته وقد أثبتت الفحوصات الطبية ذلك".

يذكر أن عماد محمد كان قد فرغ الفندق الذي يملكه في محافظة كربلاء ليكون مكانا لحجر المصابين وبشكل مجاني.

وعماد محمد من مواليد كربلاء 1979 وهو أحد نجوم المنتخب العراقي الذي حصل على لقب كأس آسيا عام 2007، ولعب في أولمبياد أثينا عام 2004 عندما حصل المنتخب العراقي على المركز الرابع، كما لعب في كأس العالم للشباب بكندا عام 2002.

ويعد الهدف الذهبي الذي سجله محمد في نهائي بطولة آسيا للشباب عام 2000 على المنتخب الياباني أبرز إنجازاته، فضلا عن الاحتراف في الدوريات القطري، والإيراني، والمصري، عندما لعب لنادي الزمالك.

المصدر: RT