غوارديولا يزيد الغموض بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

رفض الإسباني بيب غوارديولا، المدرب السابق لنادي برشلونة والحالي لمانشستر سيتي، الحديث عن احتمال رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن "البارسا".

وتناقلت وسائل إعلام إسبانية في الأسبوع الماضي، معلومات تفيد بأن ميسي لا يرغب في تجديد تعاقده مع برشلونة، الذي ينتهي في صيف العام 2021، كما ربطته بعض التقارير بالانضمام إلى غوارديولا في مانشستر سيتي.

وعلق غوارديولا على تلك الأنباء قائلا: "لن أتحدث عن الانتقالات حتى نهاية الموسم. أريد أن يبقى ميسي في برشلونة".

تصريح غوارديولا أضفى مزيدا من الغموض حول مستقبل ميسي، لا سيما وأن المدرب الإسباني لم ينف أو يكذب أنباء احتمال انضمام "البرغوث" لـ"السيتيزنز".

ويرتبط غوارديولا بعلاقة جيدة مع ميسي، وسبق أن أشرف على تدريبه خلال الحقبة الذهبية لنادي برشلونة بين العامين 2008 و2012، حينها توج الفريق الكتالوني بجميع الألقاب الممكنة.

يذكر أن رئيس برشلونة، جوسيب بارتوميو، أكد بعد انتشار إشاعات رحيل ميسي، أن اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاما، يريد إنهاء مسيرته في الفريق الكتالوني الذي نشأ فيه.

المصدر: matchtv.ru