شاهد.. كيف رد إبراهيموفيتش على محاولة رونالدو للتشويش عليه

شهدت مباراة يوفنتوس وميلان التي أقيمت أمس الثلاثاء ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي، لقطة مثيرة بين نجم اليوفي كريستيانو رونالدو، ومهاحم "الروسونيري" زلاتان إبراهيموفيتش.

وحاول رونالدو تشتيت انتباه إبراهيموفيتش، عندما كان الأخير يتهيأ لتنفيذ ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة ميلان في الدقيقة 62، حيث صرخ "الدون" مشجعا حارس مرمى فريقه فويتشيك شتشيسني، قائلا: "أوقفه".

ولكن هذه الحيلة لم تنجح مع "إبرا"، حيث ركن الكرة على يمين شتشيسني الذي ارتمى في الاتجاه المعاكس.

وبعد تسجيله الهدف، بحث إبراهيموفيتش للحظات عن رونالدو قبل أن يبتسم في وجهه.

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وانتهت المواجهة بفوز ميلان بأربعة أهداف لهدفين.

ورغم الخسارة، فقد احتفظ يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، متقدما بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه لاتسيو، بينما ارتقى ميلان للمركز الخامس برصيد 49 نقطة.

المصدر: .record.pt