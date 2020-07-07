رئيس برشلونة يطمئن جماهير برشلونة بشأن ميسي

صرح رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو يوم الثلاثاء، بأنه من البديهي تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك في ظل تقارير عن احتمال رحيله مع نهاية عقده عام 2021.

وقال بارتوميو: "عادة لا نفصح عن مفاوضاتنا مع اللاعبين، لكن من البديهي تجديد عقد ميسي الذي يعد أفضل لاعب في التاريخ، ولا يزال أمامه الكثير من السنوات في كرة القدم".

وأضاف رئيس برشلونة: "أرى أن ميسي مرتاح مع فريقه، وأكد اللاعب نفسه في أكثر من مرة رغبته في إنهاء مسيرته في برشلونة".

وكشف رئيس برشلونة أنه تحدث مع ميسي السبت الماضي، بشأن تجديد عقده.

وتناقلت وسائل إعلام إسبانية خلال الأيام القليلة الماضية، معلومات تفيد بأن ميسي علق المفاوضات مع برشلونة بشأن تمديد عقده، مشيرة إلى أن صاحب الـ33 عاما، لا يرغب في الرحيل عن الفريق، ولكنه ليس راضيا على إدارة النادي.

ومن جهة أخرى، ذكر برنامج "El Chiringuito" الإسباني، أن رئيس برشلونة بارتوميو سيضطر قريبا لإبلاغ ميسي بقرار خفض راتبه المتفق عليه بموجب العقد الذي يربط الطرفين وينتهي في صيف عام 2021.

ولم يكشف المصدر سبب هذا التوجه لإدارة برشلونة، ولكن يرجح أن يكون للأزمة المالية التي تسبب فيها فيروس كورونا دور في ذلك، ويتقاضي ميسي حاليا أكثر من ثمانية ملايين يورو شهريا.

المصدر: وكالات