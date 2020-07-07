مغنية روسية ترد على هتافات الجماهير عند دخول زوجها السابق للمباراة

ردت المغنية الروسية ومقدمة البرامج التلفزيونية أولغا بوزوفا، على صرخات جماهير فريق روبين قازان لكرة القدم ضد زوجها السابق دميتري تاراسوف لاعب فريق روبين.

وهتف مشجعو فريق روبين باسم المغنية بوزوفا عندما دخل زوجها السابق دميتري تاراسوف إلى أرض الملعب في الدقيقة 83 من عمر المباراة بين فريقه ضد أورينبورغ (1-0)، ضمن الجولة 26 من الدوري الروسي الممتاز.

وعلقت بوزوفا على هتاف الجماهير، عبر تطبيق "إنستغرام" قائلة: "جماهيري معي في كل مكان. حتى في مباريات لكرة القدم".

يذكر أن أولغا بوزوفا كانت زوجة للاعب لوكوموتيف موسكو لكرة القدم، السابق دميتري تاراسوف، في الفترة ما بين عامي (2012-2016).

وشارك دميتري تاراسوف في أول مباراة له مع فريقه الجديد روبين قازا، منذ انضمامه إلى صفوفه في يناير الماضي، قادما من فريق لوكوموتيف موسكو.

المصدر: وكالات