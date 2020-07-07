 
مباشر
عاجل
روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو ضد مشروع قرار لنقل مساعدات لسوريا من تركيا

مغنية روسية ترد على هتافات الجماهير عند دخول زوجها السابق للمباراة

الرياضة

مغنية روسية ترد على هتافات الجماهير عند دخول زوجها السابق للمباراة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9i8

ردت المغنية الروسية ومقدمة البرامج التلفزيونية أولغا بوزوفا، على صرخات جماهير فريق روبين قازان لكرة القدم ضد زوجها السابق دميتري تاراسوف لاعب فريق روبين.

وهتف مشجعو فريق روبين باسم المغنية بوزوفا عندما دخل زوجها السابق دميتري تاراسوف إلى أرض الملعب في الدقيقة 83 من عمر المباراة بين فريقه ضد أورينبورغ (1-0)، ضمن الجولة 26 من الدوري الروسي الممتاز.

وعلقت بوزوفا على هتاف الجماهير، عبر تطبيق "إنستغرام" قائلة: "جماهيري معي في كل مكان. حتى في مباريات لكرة القدم".

يذكر أن أولغا بوزوفا كانت زوجة للاعب لوكوموتيف موسكو لكرة القدم، السابق دميتري تاراسوف، في الفترة ما بين عامي (2012-2016).

وشارك دميتري تاراسوف في أول مباراة له مع فريقه الجديد روبين قازا، منذ انضمامه إلى صفوفه في يناير الماضي، قادما من فريق لوكوموتيف موسكو.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا