الكشف عن مقابلة غير منشورة لوالد حبيب يتحدث فيها قبل وفاته عن صداقة نجله مع رونالدو

نشرت صحيفة "Metaratings" مقابلة أجريت مع الروسي عبد المناف نورمحمدوف والد المقاتل حبيب بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، قبل وفاته لم تنشر سابقا لأسباب غامضة.

وأجريت المقابلة في ربيع 2018، ورأت النور الآن فقط، بعد وفاة المدرب الشهير عبد المناب يوم الجمعة الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ومن بين أمور أخرى، تحدث عبد المناب عن صداقة نجله حبيب مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

ونقلت الصحيفة عن المدرب الشهير، قوله: "رونالدو أهدى حبيب قميصا خاصا. وفي المقابل أعطاه قبعة (قبعة خاصة بشعوب القوقاز). وقضى حبيب المعسكر التدريب بأكمله مرتديا الرقم السابع (رقم رونالدو). هناك علاقة جيدة مع كريستيانو، وهناك تواصل مع تايسون ومع آخرين".

وأضاف: "يقول اللاعبون البارزون: سننشر ملصقات مع حبيب على شبكات التواصل الاجتماعي الآن، وسندعمه". بينما رونالدو يحسم المباراة. ويأتي إليه حبيب، ويدرك جميع مشجعي كريستيانو أن هذا صديقه، واستقبله في منزله. هناك من يكتب، ومن يحسد، يقولون، من هو رونالدو هذا؟ ولكن هو يسجل ويسجل. هل رأيت هدفه الأخير بتسديدة "مقصية"؟ رائع!".

ربما، كان الحديث يدور في المقابلة، حول هدف رونالدو بتسديدة "مقصية" رائعة في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (2017-2018)، عندما كان النجم البرتغالي يلعب مع ريال مدريد.

وتوفى نورمحمدوف الأب البالغ من العمر 57 عاما بسكتة دماغية بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد، قبل أن ينقل جثمانه بالطائرة إلى محج قلعة، ومن ثم نقل إلى القرية التي يعيش فيها المدرب الراحل.

المصدر: وكالات