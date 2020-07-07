تعديل موعد استئناف الدوري المصري الممتاز

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم (2019-2020) لتبدأ مباريات البطولة في 6 أغسطس المقبل، بدلا من 7 أغسطس.

وتم تعديل موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذي استدعى تقديم موعد المباريات التي كان مقررا إقامتها يومي الانتخاب 11 و12 أغسطس.

من جهته، أكد حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن الدوري سيستأنف يوم 6 أغسطس بمباراة واحدة من المواجهات المؤجلة كما كان مقررا.

ومن المقرر أن يعلن عن جدول المباريات فور ورود الموافقات الأمنية المطلوبة.

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر توقف منذ منتصف مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "efa.eg"