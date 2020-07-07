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شاهد.. اشتباك بين نجمي توتنهام خلال مباراة إيفرتون (فيديو)

الرياضة

شاهد.. اشتباك بين نجمي توتنهام خلال مباراة إيفرتون (فيديو)
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دخل الفرنسي هوغو لوريس، حارس مرمى نادي توتنهام، في مشادة مع زميله في الفريق، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، وذلك خلال مجريات مباراة فريقهما ضد إيفرتون أمس الاثنين.

وأظهرت الكاميرات التلفزيونية، لوريس وهو يتوجه مسرعا باتجاه زميله الكوري الجنوبي،، بعد نهاية الشوط الأول، متحدثا معه بطريقة عنيفة، بل وحاول الاقتراب جسديا من سون هيونغ مين، لكن تدخل بعض لاعبي الفريق منع حدوث اشتباك الثنائي بالأيدي.

ولم يتضح سبب غضب الحارس الفرنسي من زمليه الكوري، ولكن اللاعبين تجاوزا خلافهما سريعا، حيث ظهرا قبيل بداية الشوط الثاني وهما يتحدثان ويتعانقان.

وانتهت المباراة بفوز توتنهام بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 44 نقطة في المرتبة الـ11.

المصدر: وكالات

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