فيردر بريمن يبقى في "البوندسليغا" ويحرم هايدنهايم من دوري الأضواء

احتفظ فريق فيردر بريمن بمكانه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه هايدنهايم (2-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين، في إياب ملحق الصعود والهبوط.

وتقدم فريق فيردر بريمن بهدف مبكر جاء بـ"نيران صديقة" سجله نورمان ثيوركاوف لاعب هايدنهايم خطأ في مرماه، بعد ثلاث دقائق فقط من بداية اللقاء.

وأدرك المهاجم تيم كليندينست التعادل لهايدنهايم في الدقيقة 85، ووضع المدافع السويدي لودفيغ أوغوستينسون الضيوف في المقدمة مرة أخرى، في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، وعاد تيم كليندينست وأدرك التعادل مرة أخرى، بتسجله الهدف الشخصي الثاني من ضربة جزاء، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولكن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق حلم فريقه هايدنهايم في التأهل إلى الـ"بوندسليغا" للمرة الأولى في تاريخه.

⏱ 90.+8 Min



Aufatmen! Wir halten dank eines 2:2-Remis im Relegations-Rückspiel die Klasse.



⚽ 2:2 #fchsvwpic.twitter.com/8JjaHtoEAI — SV Werder Bremen (@werderbremen) July 6, 2020

وتفوق فيردر بريمن على منافسه هايدنهايم بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار، وذلك بعد أن كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي.

ويعتبر فيردر بريمن أكثر فريق خاض مباريات في تاريخ الـ"بوندسليغا" بإجمالي 1900 مباراة، وشارك في جميع مواسم دوري الدرجة الأولى باستثناء موسم (1980 – 1981).

واحتل فيردر بريمن المركز السادس عشر في دوري الدرجة الأولى، برصيد 31 نقطة، لذا اضطر لخوض ملحق تفادي الهبوط.

في المقابل احتل هايدنهايم المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الثانية، وبالتالي حصل على فرصة خوض ملحق الصعود، لكن الحظ لم يحالفه في التأهل لأول مرة إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

المصدر: وكالات