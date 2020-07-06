رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع أحد "مواهب" أكاديمية برشلونة

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع الإسباني الشاب بابلو مورينو البالغ من العمر 18 عاما، أحد لاعبي كرة القدم الواعدين لمدة 4 سنوات.

واجتاز بابلو مورينو اليوم الاثنين، الفحوصات الطبيبة اللازمة ووقع على عقد انضمامه إلى صفوف الفيرق الإنجليزي، قادما من فريق يوفنتوس الإيطالي مقابل 10 ملايين يورو أي حتى 2024.

We are delighted to announce Pablo Moreno will join the Club at the start of the summer transfer window, on a four-year deal.



Welcome to City, Pablo! 💙



🔵 #ManCitypic.twitter.com/zrhgWtXK61 — Manchester City (@ManCity) June 30, 2020

وانضم المهاجم الواعد إلى صفوف برشلونة قادما من غرناطة في عام 2013، وهناك تحول إلى أحد الهدافين التاريخيين في أكاديمية "لا ماسيا"، وقدم أداء جيدا مع منتخبات إسبانيا تحت سن (16، 17 و18) سنة.

وشارك بابلو مورينو بعد انتقاله إلى صفوف يوفنتوس مع فريق الشباب في عدد من البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا للشباب، وخاض هذا الموسم 3 مباريات في "التشامبيونزليغ" وسجل خلالها 4 أهداف.

المصدر: وكالات