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رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع أحد "مواهب" أكاديمية برشلونة

الرياضة

رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع أحد
Globallookpress
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع الإسباني الشاب بابلو مورينو البالغ من العمر 18 عاما، أحد لاعبي كرة القدم الواعدين لمدة 4 سنوات.

واجتاز بابلو مورينو اليوم الاثنين، الفحوصات الطبيبة اللازمة ووقع على عقد انضمامه إلى صفوف الفيرق الإنجليزي، قادما من فريق يوفنتوس الإيطالي مقابل 10 ملايين يورو أي حتى 2024.

وانضم المهاجم الواعد إلى صفوف برشلونة قادما من غرناطة في عام 2013، وهناك تحول إلى أحد الهدافين التاريخيين في أكاديمية "لا ماسيا"، وقدم أداء جيدا مع منتخبات إسبانيا تحت سن (16، 17 و18) سنة.

وشارك بابلو مورينو بعد انتقاله إلى صفوف يوفنتوس مع فريق الشباب في عدد من البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا للشباب، وخاض هذا الموسم 3 مباريات في "التشامبيونزليغ" وسجل خلالها 4 أهداف.

المصدر: وكالات 

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