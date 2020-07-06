إدارة الاتفاق السعودي ترضخ لمطالب الجزائري رايس مبولحي

رضخت إدارة نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم لمطالب الحارس الدولي الجزائري رايس مبولحي، وقررت تسوية مستحقاته العالقة، تحسبا لعودته للسعودية واستئاف التدريبات.

وكشفت جريدة " الاقتصادية" السعودية، اليوم الاثنين، أن الجهاز الإداري للنادي عرف كيف يقنع بطل إفريقيا بالعودة لأرض المملكة، مع تسليمه راتب شهرين كاملين.

وكان مبولحي قد رفض إستئناف التدريبات في وقت سابق، وإشترط حصوله على راتبين شهريين كاملين بلا خصم بعد تخفيض رواتب اللاعبين بسبب جائحة كورونا.

وشرعت إدارة الاتفاق البحث عن شركة طيران خليجية لتوفير رحلة خلال الأسبوع المقبل لإحضاره من العاصمة الفرنسية باريس.

ووعد رايس مبولحي إدار ناديه بالعودة للتدريبات مع بقية زملائه في أجل أقصاه 10 أيام، بعد حل المشكلة بين الطرفين.

المصدر: وكالات