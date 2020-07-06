ماجد عبد الله يلبي دعوة إعلامية سعودية أجهشت بالبكاء متأثرة بإصابة لاعب بمرض نادر (فيديو)

قام قائد النصر والمنتخب السعودي السابق لكرة القدم ماجد عبد الله اليوم الاثنين، بزيارة إلى منزل خالد الزيلعي لاعب العين فريق الدرجة الأولى، للاطمئنان على صحته.

ورافق ماجد عبد الله خلال زيارته عدد من لاعبي النصر يتقدمهم عمر هوساوي قائد الفريق.

اشكر زملائي لاعبين نادي النصر على زيارتهم ودعمهم المعنوي والمادي على راسهم كابتن الفريق عمر هوساوي وكابتن عبدالعزيز جبرين وكابتن عوض خميس وكابتن عبدالله مادو ومدير الفريق الاستاذ عايض بن عبود..@Omar4h@a_khamis27@MaduAbdullah@AbnAbood22@azozy98@AlNassrFC — خالد الزيلعي (@k25zx) July 6, 2020

وكان الزيلعي الذي مثل عدة أندية من أبرزها النصر، قد كشف أنه أجرى فحوص طبية، أثبتت إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، موضحا أن أسبابه مجهولة طبيا.

الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه..اظهرت الفحوصات الطبيه اصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري مرض مجهول الاسباب طبياً.. فلنختم دائماً اعجابنا بذكر الله (ماشاء الله تبارك الله )لا تنسوني من دعاءكم ساعة استجابه لعلها تقبل دعوة احدكم..



(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)... — خالد الزيلعي (@k25zx) June 26, 2020

ولقي اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، تعاطفا كبيرا من جميع الرياضيين، فقد نشرت الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز فيديو عبر حسابها في موقع "تيك توك" تطلب خلاله دعم الزيلعي، والمساعدة المالية للوقوف معه ومع عائلته كونه بدون عمل.

ولم تستطع سارة تمالك نفسها وأجهشت في البكاء عند حديثها عن الوضع الصعب الذي يعيشه اللاعب.

كما أجرى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في وقت سابق، اتصالا هاتفيا به للاطمئنان على صحة الزيلعي.

يذكر أن الأمير فيصل بن سلطان، المدير العام لمؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية، وجه قبل أيام بعلاج اللاعب في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية.

برعاية كريمة من سموه، وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بعلاج الكابتن #خالد_الزيلعي@k25zx في #مدينة_سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية



شاكرين لسموه هذه المبادرة و نسأل الله أن يمن على الكابتن بالصحة والعافية#خالد_الزيلعي_يحتاج_وقفهpic.twitter.com/0mYKAsdXzi — مـ ديـ نـ ـة سـ لـ طـ ـا ن للخدمات الإنسانية (@Sultan_City) July 2, 2020

المصدر: وكالات