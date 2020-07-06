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ماجد عبد الله يلبي دعوة إعلامية سعودية أجهشت بالبكاء متأثرة بإصابة لاعب بمرض نادر (فيديو)

الرياضة

ماجد عبد الله يلبي دعوة إعلامية سعودية أجهشت بالبكاء متأثرة بإصابة لاعب بمرض نادر (فيديو)
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قام قائد النصر والمنتخب السعودي السابق لكرة القدم ماجد عبد الله اليوم الاثنين، بزيارة إلى منزل خالد الزيلعي لاعب العين فريق الدرجة الأولى، للاطمئنان على صحته.

ورافق ماجد عبد الله خلال زيارته عدد من لاعبي النصر يتقدمهم عمر هوساوي قائد الفريق.

وكان الزيلعي الذي مثل عدة أندية من أبرزها النصر، قد كشف أنه أجرى فحوص طبية، أثبتت إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، موضحا أن أسبابه مجهولة طبيا.

ولقي اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، تعاطفا كبيرا من جميع الرياضيين، فقد نشرت الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز فيديو عبر حسابها في موقع "تيك توك" تطلب خلاله دعم الزيلعي، والمساعدة المالية للوقوف معه ومع عائلته كونه بدون عمل.

ولم تستطع سارة تمالك نفسها وأجهشت في البكاء عند حديثها عن الوضع الصعب الذي يعيشه اللاعب.

كما أجرى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في وقت سابق، اتصالا هاتفيا به للاطمئنان على صحة الزيلعي.

يذكر أن الأمير فيصل بن سلطان، المدير العام لمؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية، وجه قبل أيام بعلاج اللاعب في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية.

المصدر: وكالات 

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