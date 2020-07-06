شاهد.. مهاجم يسجل هدفا بـ"مقصية" رائعة على غرار رونالدو وبيل

قاد المهاجم الفنزويلي كريستيان سانتوس فريق ديبورتيفو إلى الفوز على ضيفه هويسكا (2-1) في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن الجولة 38 من دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وأحرز كريستيان سانتوس هدف الفوز الثاني لفريقه، في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، بتسديدة "مقصية" رائعة على غرار هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجله مع ريال مدريد في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس، وهدف زميله السابق الويلزي غاريث بيل في مرمى ليفربول، وذلك في دوري أبطال أوروبا.

ورفع ديبورتيفو لاكورونا رصيده بعد هذا الفوز إلى 48 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع عشر.

في المقابل، توقف رصيد هويسكا عند 61 نقطة، وأهدر فرصة الارتقاء إلى مركز الوصافة في الدوري.

المصدر: وكالات