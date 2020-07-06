مدرب يوفنتوس السابق يقرأ مستقبل رونالدو ويكشف اتصالاته مع ريال مدريد

توقع المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم ماسيمليانو أليغري، استمرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع "السيدة العجوز" لسنوات عديدة.

وقال أليغري في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أرى بأنه سيستمر مع يوفنتوس لفترة طويلة، لن يرحل كما يدعي البعض، هذا واضح من أدائه منذ اليوم الأول".

وكشف أليغري بأنه تلقى اتصالا من ريال مدريد لتولي تدريبه: "قبل عامين من الآن حدث تواصل، كان لدي عقد مع يوفنتوس، وبالإضافة لذلك، شعرت بالتفاني والإخلاص تجاه النادي وجماهير اليوفي".

وعن موعد عودته للتدريب مجددا، قال الإيطالي: "لقد أخذت فترة الراحة اللازمة التي أحتاجها، وأصبحت مستعدا للعودة من جديد. استمتعت رفقة أسرتي داخل مدينتي في ليفورنو مع أصدقائي القدامى".

وتابع: "أنا لا أهتم كثيرا بالمكان، فقط أبحث عن فريق أشارك فيه، مشروع النادي يجب أن يكون طموحا للمنافسة والفوز وحصد الألقاب".

واختتم "هل أرغب في تجربة التدريب بالليغا؟ لا أحد يستطيع أن يقول لا".

وتولى ماسيمليانو أليغري (52 عاما) منصب المدير الفني ليوفنتوس صيف 2014، وقاده إلى الفوز بلقب بطل الدوري الإيطالي 5 مرات، وكأس إيطاليا 4 مرات، وكأس السوبر الإيطالي مرتين، قبل مغادرته في عام 2019، ليتولى ماوريسيو ساري المهمة خلفا له.

ومنذ ذلك الوقت، لم يشغل أليغري أي منصب آخر، رغم رغبة العديد من الأندية الأوروربية بالتعاقد معه.

المصدر: وكالات