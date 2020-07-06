كلوب يعلق على اقتراب ليفربول من تحطيم الرقم القياسي لمانشستر سيتي

كشف مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن فريقه يسير لتحطيم رقم مانشستر سيتي القياسي بحصد أكثر من 100 نقطة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، لكنه أكد أن تركيز فريقه لا ينصب على تسجيل الأرقام.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة ليفربول وأستون فيلا أمس الأحد: "لم نحضر إلى هنا ونحقق الأرقام التي تحققت بسبب التفكير في تحطيم الأرقام القياسية.. ينصب تركيزنا دائما بنسبة مئة بالمئة على المباراة وهذا الأمر لن يتغير".

وأضاف كلوب، الذي جمع فريقه حتى الآن 89 نقطة في الدوري الإنجليزي: "إذا كنا نريد تحقيق رقم قياسي من النقاط، فهذا يعني الفوز بكل المباريات وهذا أمر غير معقد. يعرف اللاعبون ذلك ولا نحتاج إلى تذكير المجموعة بهذا الأمر".

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ويحتاج ليفربول، الذي فاز 2-0 على أستون فيلا أمس الأحد، لحساب الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي، بفضل هدفي ساديو ماني وكيرتس جونز، إلى 12 نقطة من آخر خمس مباريات، لتجاوز الرقم القياسي لمانشستر سيتي، الذي حصد 100 نقطة في موسم 2017-2018.

المصدر: رويترز