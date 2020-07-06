فضيحة جديدة في "الليغا".. تقنية "الفار" تساعد ريال مدريد! (فيديو وصورة)

انتقد رئيس نادي برشلونة، جوسيب بارتوميو، طريقة استخدام تقنية الفيديو "الفار" في الدوري الإسباني، معتبرا أن التقنية تساعد ريال مدريد وتظلم بعض الأندية.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة "El Mundo Deportivo" الإسبانية: "لقد شاهدت مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، سأكرر، لدي شعور غير جيد، لأن دورينا هو الأفضل في العالم، ولكن تقنية الفار تؤثر بشكل مباشر على بعض النتائج.. يبدو أن تقنية الفار تدعم فريقا واحدا بينما هناك فرق أخرى تعاني منها".

وأضاف "ينبغي استخدام الفار لمساعدة الحكام، لكننا شهدنا مرارا وتكرارا، أن التقنية اتخذت قرارات غير عادلة".

وجاءت تصريحات رئيس برشلونة، بعد القرارات المثيرة للجدل، التي اتخذها الحكم خلال مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، التي أقيمت أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الفريق الملكي بهدف دون رد.

واحتسب الحكم خلال تلك المباراة، ركلة جزاء لمصلحة الريال بعد الاستعانة بتقنية "الفار"، بينما رفض مطالبات بيلباو بمنحهم ركلة جزاء أو اللجوء لتقنية الفيديو، للتأكد ما إن كان تدخل قائد ريال مدريد سيرخيو راموس على مهاجم بيلباو داخل منطقة جزاء يستدعي الإعلان عن ركلة جزاء.

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واقترب نادي ريال مدريد من التتويج بلقب الدوري الإسباني، حيث عزز موقعه في الصدارة برصيد 77 نقطة، متقدما بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلونة.

االمصدر: "Mundo Deportivo"