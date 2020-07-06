أول رد لرئيس برشلونة على إمكانية رحيل ميسي

أكد رئيس برشلونة، جوسيب بارتوميو، أن قائد الفريق ليونيل ميسي، سيختتم مسيرته في النادي، لينفي التكهنات التي أثيرت مؤخرا حول عدم رغبة النجم الأرجنتيني في تمديد تعاقده مع "البارسا".

وقال بارتوميو لشبكة "موفيستار" الإسبانية، أمس الأحد، عقب فوز برشلونة على فياريال (4-1) في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم: "ميسي قال إنه سينهي عمله ومسيرته مع كرة القدم في برشلونة.. لن أشرح التفاصيل لأن تركيزنا ينصب على المسابقة (الدوري الإسباني)، ونحن نتفاوض مع العديد من اللاعبين، لكن ميسي شرح لنا أنه يريد البقاء لذا فنحن سنستمتع بوجوده لفترة أطول".

وكان ميسي (33 عاما)، تحدث في وقت سابق عن عدم رضاه عن هيكلة برشلونة، بينما قالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية يوم الخميس الماضي، إنه غير سعيد بطريقة إدارة النادي وأكدت رغبة الهداف التاريخي لـ"البلاوغرانا" في الرحيل مع نهاية عقده في العام 2021.

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ويقدم ميسي مستويات رائعة هذا الموسم، على الرغم من تذبذب أداء فريقه، الذي ودع مسابقة كأس إسبانيا، كما تراجع إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات