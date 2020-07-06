شاهد.. غريزمان يحول تمريرة ميسي بالكعب إلى هدف مذهل

أحرز النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، هدفا رائعا خلال اللقاء الذي جمع فريقه برشلونة بمضيفه فياريال (4-1)، أمس الأحد، لحساب الأسبوع الـ34 من الدوري الإسباني.

وسجل غريزمان، الهدف الثالث لبرشلونة قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، بعدما اخترق قائد "البارسا"، ليونيل ميسي عمق دفاع فياريال، ليمهد كرة بكعبه إلى النجم الفرنسي، الذي سددها عالية (لوب)، لتمر من فوق الحارس وتتهادى إلى شباكه.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويحافظ على فارق النقاط الأربع مع المتصدر ريال مدريد، بينما بقي فياريال في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

المصدر: RT