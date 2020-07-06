الدوري الإيطالي.. نابولي ينتزع فوزا ثمينا من نادي روما (فيديو)

حقق نابولي فوزا ثمينا وصعبا على ضيفه روما بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، في الجولة الـ30 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم نابولي بهدف سجله خوسيه كاييخون، في الدقيقة 55، لكن هنريك مخيتاريان، نجح بعد ذلك بخمس دقائق، في إدراك هدف التعادل لروما.

وقبل نهاية المبارة بثماني دقائق، سجل لورينزو إنسيني، الهدف الثاني لنابولي، ليمنح فريقه فوزا ثمينا وثلاث نقاط غالية.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 48 نقطة، في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف خلف روما الخامس، وسيخوض الفريقان خلال الجولات المقبلة، صراعا قويا على حجز مقعد مؤهل للدوري الأوروبي.

المصدر: وكالات