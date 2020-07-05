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شاهد احتفالات لاعبي زينيت بتتويج فريقهم بلقب الدوري الروسي الثاني على التوالي

الرياضة

شاهد احتفالات لاعبي زينيت بتتويج فريقهم بلقب الدوري الروسي الثاني على التوالي
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نشر نادي زينيت الروسي فيديو يظهر فرحة لاعبي الفريق في غرفة تبديل الملابس بالتتويج بلقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بعد الفوز الكبير 4-2 على مضيفه كراسنودار اليوم الأحد.

ورفع زينيت رصيده بهذا الفوز إلى 62 نقطة مبتعدا بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه نادي لوكوموتيف موسكو قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، ليضمن تتويجه باللقب للعام الثاني على التوالي والسادس في تاريخه حتى لو خسر مبارياته الأربع المقبلة.

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يذكر أن زينيت عادل تسيسكا موسكو في عدد مرات التتويج بلقب الدوري الروسي بواقع 6 مرات لكل منهما ويتخلفان بفارق 4 ألقاب عن سبارتاك موسكو صاحب الرقم القياسي بالتتويج بالمسابقة (10 ألقاب).

المصدر: RT

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