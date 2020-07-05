شاهد احتفالات لاعبي زينيت بتتويج فريقهم بلقب الدوري الروسي الثاني على التوالي

نشر نادي زينيت الروسي فيديو يظهر فرحة لاعبي الفريق في غرفة تبديل الملابس بالتتويج بلقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بعد الفوز الكبير 4-2 على مضيفه كراسنودار اليوم الأحد.

ورفع زينيت رصيده بهذا الفوز إلى 62 نقطة مبتعدا بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه نادي لوكوموتيف موسكو قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، ليضمن تتويجه باللقب للعام الثاني على التوالي والسادس في تاريخه حتى لو خسر مبارياته الأربع المقبلة.

«Зенит» догнал ЦСКА по количеству побед в чемпионатах России 👏



Следующая цель — «Спартак» 😏 pic.twitter.com/DemtXq3iMz — Чемпионат (@championat) July 5, 2020

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يذكر أن زينيت عادل تسيسكا موسكو في عدد مرات التتويج بلقب الدوري الروسي بواقع 6 مرات لكل منهما ويتخلفان بفارق 4 ألقاب عن سبارتاك موسكو صاحب الرقم القياسي بالتتويج بالمسابقة (10 ألقاب).

المصدر: RT