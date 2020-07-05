شاهد احتفالات لاعبي زينيت بتتويج فريقهم بلقب الدوري الروسي الثاني على التوالي
نشر نادي زينيت الروسي فيديو يظهر فرحة لاعبي الفريق في غرفة تبديل الملابس بالتتويج بلقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بعد الفوز الكبير 4-2 على مضيفه كراسنودار اليوم الأحد.
Чемпионы! ✨ pic.twitter.com/V05XIXsNCb— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
ورفع زينيت رصيده بهذا الفوز إلى 62 نقطة مبتعدا بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه نادي لوكوموتيف موسكو قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، ليضمن تتويجه باللقب للعام الثاني على التوالي والسادس في تاريخه حتى لو خسر مبارياته الأربع المقبلة.
«Зенит» догнал ЦСКА по количеству побед в чемпионатах России 👏— Чемпионат (@championat) July 5, 2020
Следующая цель — «Спартак» 😏 pic.twitter.com/DemtXq3iMz
يذكر أن زينيت عادل تسيسكا موسكو في عدد مرات التتويج بلقب الدوري الروسي بواقع 6 مرات لكل منهما ويتخلفان بفارق 4 ألقاب عن سبارتاك موسكو صاحب الرقم القياسي بالتتويج بالمسابقة (10 ألقاب).
المصدر: RT