زينيت يتوج بلقب الدوري الروسي للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه (فيديو)

حسم زينيت تتويجه بلقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه العريض 4-2 على مضيفه كراسنودار في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من المسابقة.

وسجل رباعية زينيت كل من الإيراني سردار أزمون "هدفين" وأرتيوم دزيوبا من ركلة جزاء وأليكسي سوتورمين في الدقائق 5 و45 و52 و72، فيما سجل دانييل أوتكين هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 29 و50.

وتألق أندريه ليونوف حارس زينيت بتصديه لركلة جزاء في الدقيقة الـ41 من عمر اللقاء، نفذها مهاجم كراسنودار البرازيلي واندرسون ليمنع أصحاب الأرض من التقدم في النتيجة التي كانت تشير للتعادل 1-1.

Дзюба скинул на Сутормина, а тот огорчил Сафонова в четвертый раз 🔥



«Зенит» может стать чемпионом уже через пять минут:https://t.co/CcKtAu1TIK#краснодарзенитpic.twitter.com/tdjgzhLqsj — Матч ТВ (@MatchTV) July 5, 2020

وبهذا الفوز، رفع زينيت رصيده إلى 62 نقطة مبتعدا بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه نادي لوكوموتيف موسكو قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، ليضمن تتويجه باللقب للعام الثاني على التوالي والسادس في تاريخه حتى لو خسر مبارياته الأربع المقبلة.

Победная раздевалка «Зенита» прямо сейчас 🔥🔥🔥https://t.co/NKsD1yhSCg



📹 Сергей Циммерман pic.twitter.com/4P0V7dmqE7 — Матч ТВ (@MatchTV) July 5, 2020

في المقابل، توقف رصيد كراسنودار عند 45 نقطة في المركز الثالث على جدول الترتيب.

المصدر: rsport.ria.ru