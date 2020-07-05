ليفربول يعود لدرب الانتصارات بثنائية في شباك أستون فيلا

تغلب ليفربول على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل هدفي ليفربول السنغالي ساديو ماني وكورتيس جونز في الدقيقتين 71 و89 على التوالي.

Another three points for the Reds 💪🔴#LIVAVL — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 5, 2020

وهذا الفوز هو الأول للريدز بعد تتويجه رسميا في الجولة قبل الماضية بلقب الدوري الغائب من خزائنه منذ 30 عاما، حيث مني بهزيمة ثقيلة الجولة الماضية برباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

ورفع ليفربول رصيده إلى 89 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق المسابقة.

The Goal of Sadio Mané for Liverpool in video ! 🎥🤯#LIVAVL#LFC 🔴pic.twitter.com/oiNq7kj82m — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) July 5, 2020

The Goal of Curtis Jones for Liverpool in video ! 🎥🤯#LIVAVL#LFC 🔴pic.twitter.com/tJ4DkTFjgA — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) July 5, 2020

المصدر: وكالات