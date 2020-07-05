بوتاس يفوز بسباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1 (فيديو وصور)
فاز الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، بسباق جائزة النمسا الكبرى في افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.
Did anyone predict this top 🔟?!#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/TEs3TvmjjQ— Formula 1 (@F1) July 5, 2020
وحقق الفرنسي شارل لوكلير سائق فيراري مفاجأة كبيرة باحتلاله المركز الثاني أمام البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين الذي صعد على منصة التتويج لأول مرة بعد حصول مواطنه لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات على عقوبة زمنية خمس ثوان ليفقد المركز الثاني.
Valtteri Bottas takes the first win of the season for the second consecutive year! 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1@ValtteriBottas@MercedesAMGF1pic.twitter.com/5teSfAYGms— Formula 1 (@F1) July 5, 2020
وأقيم السباق بحلبة ريد بول بدون حضور الجماهير لأول مرة في تاريخ البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا.
History repeats itself for Albon and Hamilton 😭#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/3FR1oxG2cd— Formula 1 (@F1) July 5, 2020
ونزلت سيارة الأمان إلى الحلبة عدة مرات، وعبر 11 من 20 سائقا خط النهاية فقط.
Third place = 15 points— Formula 1 (@F1) July 5, 2020
Fastest lap = one point
Champagne trickshot... what do we think? 😜🍾#AustrianGP 🇦🇹 #F1@LandoNorrispic.twitter.com/4LeVxOydMr
🥇🥈🥉— Formula 1 (@F1) July 5, 2020
Our first podium of 2020!#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/KIlYLBs433
وعادت الحياة اليوم إلى حلبات الفورمولا 1 بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تأجيل موعد انطلاق بطولة العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكان من المقرر أن تنطلق بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى بجائزة أستراليا الكبرى منتصف مارس الماضي لكن وباء "كوفيد-19" أدى الى إلغائها، إضافة إلى عدد من السباقات الأخرى هي موناكو وفرنسا وهولندا وسنغافورة واليابان وأذربيجان.
المصدر: وكالات