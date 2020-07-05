بوتاس يفوز بسباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1 (فيديو وصور)

فاز الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، بسباق جائزة النمسا الكبرى في افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

وحقق الفرنسي شارل لوكلير سائق فيراري مفاجأة كبيرة باحتلاله المركز الثاني أمام البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين الذي صعد على منصة التتويج لأول مرة بعد حصول مواطنه لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات على عقوبة زمنية خمس ثوان ليفقد المركز الثاني.

وأقيم السباق بحلبة ريد بول بدون حضور الجماهير لأول مرة في تاريخ البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونزلت سيارة الأمان إلى الحلبة عدة مرات، وعبر 11 من 20 سائقا خط النهاية فقط.

Third place = 15 points

Fastest lap = one point

Champagne trickshot... what do we think? 😜🍾#AustrianGP 🇦🇹 #F1@LandoNorrispic.twitter.com/4LeVxOydMr — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

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وعادت الحياة اليوم إلى حلبات الفورمولا 1 بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تأجيل موعد انطلاق بطولة العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى بجائزة أستراليا الكبرى منتصف مارس الماضي لكن وباء "كوفيد-19" أدى الى إلغائها، إضافة إلى عدد من السباقات الأخرى هي موناكو وفرنسا وهولندا وسنغافورة واليابان وأذربيجان.

المصدر: وكالات