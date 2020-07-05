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شاهد .. صلاح وزملاؤه يتناولون الغداء قبل مواجهة أستون فيلا

الرياضة

شاهد .. صلاح وزملاؤه يتناولون الغداء قبل مواجهة أستون فيلا
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نشر ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد فيديو، يظهر نجوم الفريق يتناولون وجبة غذائية قبل مباراتهم ضد أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الـ33 من "البريمرليغ".

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يذكر أن ليفربول صاحب الـ86 نقطة حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه مبكرا منذ جولتين، ويطمح حاليا لتجاوز حاجز الـ100 نقطة مع تبقي 6 جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: RT

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