شاهد .. صلاح وزملاؤه يتناولون الغداء قبل مواجهة أستون فيلا

نشر ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد فيديو، يظهر نجوم الفريق يتناولون وجبة غذائية قبل مباراتهم ضد أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الـ33 من "البريمرليغ".

لقطات حصرية من داخل الفندق ووجبة ما قبل المباراة لرجال الريدز...📹🍲#ليفربول_فيلاpic.twitter.com/FGK4GBOzVf — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) July 5, 2020

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يذكر أن ليفربول صاحب الـ86 نقطة حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه مبكرا منذ جولتين، ويطمح حاليا لتجاوز حاجز الـ100 نقطة مع تبقي 6 جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: RT