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السد القطري يمدد عقد مدربه تشافي لموسم إضافي (صور)

الرياضة

السد القطري يمدد عقد مدربه تشافي لموسم إضافي (صور)
AFP Fayez Nureldine
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أعلن نادي السد القطري في بيان رسمي اليوم الأحد، تجديد عقد مدربه النجم الإسباني السابق تشافي هرنانديز عاما إضافيا، حتى نهاية موسم 2020-2021.

ونقل بيان السد عن تشافي قوله: "سعيد بتجديد العقد مع السد والذي سوف يستمر للعام الثاني على التوالي 2020-2021"، في خطوة تخفف إلى حد ما من الحديث عن احتمال عودته قريبا إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، لتولي تدريبه خلفا لكيكي سيتيين.

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وأشار بيان السد إلى أن تشافي البالغ 40 عاما سينصرف في الفترة المقبلة إلى التركيز على ملفات عدة منها تجديد عقد نجم الفريق أفضل لاعب في آسيا أكرم عفيف، بالاضافة للتعاقد مع لاعبين محترفين بدلا من الاسباني غابي والمكسيكي ماركو فابيان.

وحقق السد في عهد تشافي لقبي الدوري المحلي ومسابقة كأس قطر.

وسبق لتشافي أن أكد مرارا أن تدريب برشلونة هو "حلم" بالنسبة إليه، وهو أمضى فيه الغالبية العظمى من مسيرته الكروية، قبل أن ينهيها لاعبا مع السد، ويتولى إدارته الفنية بدءا من صيف العام 2019.

وانضم تشافي إلى السد في العام 2015 بعد مسيرة مظفرة مع برشلونة أحرز خلالها 34 لقبا.

المصدر: أ ف ب

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