رغم وفاة عمته اليوم.. صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة أستون فيلا

كشف الألماني يورغن غلوب تشكيلة فريقه الأساسية لخوض مباراة أستون فيلا اليوم الأحد بتمام الساعة 18:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تلقي صلاح نبأ وفاة عمته صباح اليوم، إلا أن كلوب دفع به ضمن التشكيلة الأساسية.

يذكر أن صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين وحقق العديد من الأرقام التهديفية القياسية مع "الريدز" ويريد تعزيزها.

وفي هذا الموسم يحتل "الفرعون" المصري المركز الرابع في ترتيب الهدافين حتى الآن برصيد 17 هدفا متخلفا بفارق 4 أهداف عن متصدر القائمة جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي.

📋| إليكم اختيارات كلوب لتشكيل مباراة اليوم #ليفربول_فيلا...🔴 — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) July 5, 2020

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وحسم ليفربول (86 نقطة) لقب الدوري الإنجليزي لصالحه مبكرا منذ جولتين، ويطمح حاليا لتجاوز حاجز الـ100 نقطة مع تبقي 6 جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: RT