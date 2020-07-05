لاعبة غولف تطلب ضمانة لمشاركة صورها عارية (فيديو وصور)

كشفت لاعبة الغولف الأمريكية بايج سبيراناك، الشهيرة بقيامها بحركات مفرطة في "الإثارة والإغراء"، شرطها الوحيد لقبول إرسالها صورها عارية إلى الرجال.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن سبيراناك قولها: "إذا أراد الرجل أن يحصل على صورة لي عارية، فيجب عليه أن يرسل لي مقابلها صورة له، ليس لأنني أريد مشاهدتها، لكنها مجرد ضمانات إضافية، احتاج لشيء خاص به لأن لديه شيئا خاصا بي، هذا ما تعلمته من تجاربي".

وكشفت سبيراناك في مارس الماضي أنها تعرضت للغدر من قبل صديقها السابق، حين قام بنشر صور لها خادشة للحياء بعد انفصالهما.

وبدأت سبيراناك البالغة 27 عاما مسيرتها الاحترافية في رياضة الغولف، في عام 2015 عندما شاركت في بطولة "Omega Dubai Ladies Classic"، وعلى الرغم من أن أداء الفتاة لم يكن مثاليا، إلا أنها جذبت انتباه الصحافة ووقعت العديد من العقود المربحة مع الرعاة.

وتحظى الفتاة الشقراء صاحبة الحركات التي فيها الكثير من الإفراط في "الإثارة والإغراء" بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يبلغ عدد متابعيها عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام" أكثر من 2.8 مليون شخص حول العالم.

المصدر: dailystar.co.uk