شاهد.. فقير يفقد أعصابه ويلكم شاشة الـ"VAR" بعد طرده في الدوري الإسباني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الفرنسي نبيل فقير مهاجم ريال بيتس الإسباني البالغ 26 عاما يلكم جهاز تقنية الحكم المساعد VAR بعد طرده من مباراة فريقه أمام فياريال.

ووجه فقير ذو الأصول الجزائرية لكمة قوية إلى شاشة تقنية الفيديو المساعد الـ"VAR" التي تسببت في طرده من المواجهة بحصوله على إنذارين في غضون دقيقتين فقط.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه فقير بعد العودة إلى تقنية الـ"VAR" في الدقيقة 48 من المباراة، التي انتهت بفوز فياريال بهدفين نظيفين ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإسباني الأربعاء الماضي.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أن الحكم لم يشر إلى الحادثة في تقريره، لكن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد يحقق في سلوك اللاعب خلال الساعات المقبلة، مما يهدد نبيل فقير بعقوبة وغرامة مالية".

المصدر: وكالات