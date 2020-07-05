المدرب السابق للبرازيل وريال مدريد يصاب بفيروس كورونا

أعلن فاندرلي لوكسمبورغ، المدرب السابق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم ونادي ريال مدريد الإسباني، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لا يعاني من أي أعراض.

وكشف المدرب الحالي لنادي بالميراس البرازيلي، والبالغ 68 عاما، إصابته في شريط مصور بثه على تطبيق "إنستغرام" السبت.

وقال: "خلال الفحوص التي يجريها بالميراس بشكل دوري للاعبيه وجهازه الفني، خضعت لفحص (كوفيد-19) جاءت نتيجته إيجابية، بدأت إجراءات العزل في منزلي".

وأضاف: "لا يوجد أي أعراض ولا أشعر بأي شيء، أحافظ على هدوئي من دون ألم أو أي أمر آخر، وأخضع لمتابعة من أطباء بالميراس".

وظهرت نتيجة الفحص ليل الجمعة، وعمد الفريق الطبي لبالميراس سريعا الى إبلاغ المدرب بها.

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ويأتي ذلك بعد خضوع لوكسمبورغو الأسبوع الماضي لعملية إزالة المرارة، قبل أن يعود إلى مزاولة مهامه بعد أربعة أيام، قاد التدريب الأول يوم الجمعة أيضا.

ويعد لوكسمبورغو من أبرز الأسماء في عالم المديرين الفنيين البرازيليين، إذ أشرف على الـ "سيليساو" بين 1998 (بعد كأس العالم) وحتى 2000، كما تولى تدريب النادي الملكي الإسباني لنحو عام بين 2004 و2005.

وهي المرة الخامسة التي يتولى فيها تدريب بالميراس الذي سبق له أن قاده إلى لقب الدوري المحلي عامي 1993 و1994، ولقب ولاية ريو دي جانيرو أربع مرات آخرها في العام 2008.

إلى ذلك، أكد بالميراس أن الإصابات بـ"كوفيد-19" طالت خمسة من لاعبيه وثلاثة أفراد من جهازه الفني، من دون كشف أسمائهم.

وعاود فريق مدينة ساو باولو التمارين في 23 يونيو، علما بأن منافسات الدوري المحلي لا تزال معلقة بسبب فيروس كورونا.

المصدر: "أ ف ب"