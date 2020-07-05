 
مباشر

عاصفة رعدية تودي حارس مرمى للعناية المشددة

الرياضة

عاصفة رعدية تودي حارس مرمى للعناية المشددة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o8r3

لم ينج حارس مرمى فريق "زناميا ترودا" لكرة القدم من العاصفة الرعدية التي ضربت العاصمة الروسية موسكو السبت، أثناء تدريبات الفريق في ملعب "توربيدو".

ووفقا لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" فإن حارس المرمى الشاب إيفان زابوروفسكي البالغ 16 عاما، أصيب بصاعقة رعدية أثناء التدريبات، قبل أن يتلقى الإسعافات الأولية وينقل سريعا إلى المشفى.

إقرأ المزيد
وفاة والد المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة
وفاة والد المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة متأثرا بكورونا

وأفادت الصحيفة بأن اللاعب في حالة صحية حرجة وأدخل في غيبوبة اصطناعية، ويقاتل الأطباء من أجل حياته. 

وأعرب النادي عن أمله في أن يتعافى الحارس زابوروفسكي، وأن يعود سريعا إلى صفوف الفريق.

ووفق شهود عيان فإن الصاعقة ضربت عارضة المرمى التي كان يقف اللاعب قريبا منها، هذا وفتحت شرطة مدينة موسكو تحقيقا بالحادث.

ويحتل فريق "زناميا ترودا" المركز الـ11 على لائحة ترتيب الدوري الروسي لكرة القدم.

المصدر: "كومسومولسكايا برافدا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا