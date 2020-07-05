قبل قرار "كاس".. موقف غوارديولا من عقوبة الإيقاف الأوروبي بحق مانشستر سيتي

أبدى المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا ثقته بأن فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سيتجنب عقوبة حرمانه من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لموسمين.

وأشارت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" إلى أنها ستصدر حكمها في القضية، خلال الأسبوع الذي يبدأ الاثنين 13 يوليو.

وقال غوارديولا: "نحن مستعدون، لدي ثقة كبيرة بأنه سيسمح لنا بالمشاركة في دوري الأبطال، لأننا نريد أن نكون على أرض الملعب خلال هذين العامين".

وتابع: "في 13 يوليو سنعرف القرار، وآمل في أن يكون لصالح النادي، لكل العاملين فيه، اللاعبين، الجهاز الفني... لمحاولة الاستمرار في النمو كناد في الأعوام المقبلة".

Manchester City manager Pep Guardiola has "a lot of confidence" his club will avoid a two-season ban from European competitions https://t.co/YIQBoyC9Kr — Sport24 (@Sport24news) July 5, 2020

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وخسر سيتي لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لصالح ليفربول، وفي غياب أي مفاجآت كبرى، لن ينهي سيتي (الثاني حاليا) الموسم المحلي خارج المراكز الأربعة المؤهلة الى المسابقة القارية في الموسم المقبل.

كما أن النادي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، لا يزال في المنافسة القارية هذا الموسم، إذ بلغ الدور ثمن النهائي، وحقق الفوز في الذهاب على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2-1.

وحرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سيتي من خوض مسابقتي دوري الأبطال و الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لموسمين بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف. لكن النادي المتوج بطلا لإنجلترا في الموسمين المنصرمين (2017-2018 و2018-2019) تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم في مدينة لوزان السويسرية.

المصدر: "أ ف ب"