النصر السعودي يعلن إصابة نجمه المغربي بكورونا

أعلن نادي النصر، عن إصابة نجمه المغربي، نور الدين أمرابط، بفيروس كورونا المستجد، بعد عودته إلى السعودية، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري، خلال شهر أغسطس المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر "فيسبوك"،: "سيجري نور الدين أمرابط مسحة طبية جديدة، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث أنه لم يعان سابقا من أي تعب ولله الحمد".

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وعاد النجم المغربي للسعودية، الأربعاء الماضي، وذلك من أجل استئناف تدريباته مع الفريق، استعدادا لاستكمال مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان أمرابط، قد غادر السعودية نحو هولندا، بعد توقف الدوري السعودي للمحترفين، بسبب تفشي جائحة كورونا خلال شهر مارس الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري يوم 4 أغسطس المقبل، على أن تختتم المباريات بالجولة الـ30 والأخيرة يوم الأربعاء 9 سبتمبر القادم.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف.

المصدر: "حساب نادي النصر على فيسبوك"