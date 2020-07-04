تسيسكا موسكو يقسو على أخمات برباعية نظيفة في عقر داره (فيديو)

حقق تسيسكا موسكو فوزا كبيرا على مضيفه أخمات برباعية بيضاء، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية الضيوف كل من فيودور تشالوف والكرواتي نيكولا فلاسيتش والآيسلندي أرنور سيغوردسون وأندريه سيمينوف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقائق 61 و62 و65 و84 على التوالي.

وهذا الفوز هو الثاني على التوالي لفريق تسيسكا بعد الفوز في الجولة الماضية على سبارتاك في "ديربي موسكو" بهدفين نظيفين، ليكسر سلسلة إحصائية سلبية، حيث لم يفز قبلها في مبارياته السبع السابقة (خسر في 3 وتعادل في أربع)، وصعد إلى المركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقطة.

في المقابل توقف رصيد أخمات عند 27 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق الدوري.

المصدر: rsport.ria.ru