عداءة أمريكية تثبت براءتها من تهمة التهرب من إجراء فحص المنشطات بطريقة "غريبة" (صور)

أعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى بشكل مفاجئ، رفع الإيقاف المؤقت عن العداءة الأمريكية غابرييل توماس، بعد إخفاقها في تحديد مكانها للخضوع لاختبارات مكافحة المنشطات.

وأوقفت وحدة النزاهة توماس، الفائزة مرتين بسباق 200 متر في لقاء لوزان بالدوري الماسي، في مايو الماضي، بعد تخلفها عن 3 اختبارات خلال 12 شهرا، ما يعد انتهاكا لقواعد مكافحة المنشطات.

The AIU confirms the withdrawal of a Notice of Charge issued against Gabrielle Thomas of the USA for Whereabouts Failures. Thomas’ provisional suspension is lifted with immediate effect.

1/2 pic.twitter.com/jTZIin5lXB — Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) July 3, 2020

لكن وفقا لحساب وحدة النزاهة على "تويتر"، قدمت توماس دليلا جديدا في يونيو الماضي، ونتيجة لذلك فإن أحد الاختبارات الثلاثة لا يمكن اعتبار أنها تخلفت عنه، وبالتالي لم يحدث أي انتهاك لقاعدة المنشطات.

As a result of this new information, one of the Missed Tests cannot be established in accordance with the Rules and therefore no Anti-Doping Rule Violation has been committed.

3/3 — Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) July 3, 2020

وقالت توماس في بيان، عند إعلان إيقافها، إن اتهامها بالغياب عن أحد الاختبارات الثلاثة ليس له أساس من الصحة، مؤكدة أنها تتوقع تبرئتها من الاتهامات.

وأضافت: "ستظهر بيانات تتبع الهاتف والعديد من الشهود بشكل قاطع أنني كنت في المكان المحدد، الذي أبلغت به مسؤولي مكافحة المنشطات. مسؤول المنشطات فشل ببساطة في تحديد مكاني وكذلك فشل في اتباع البروتوكول المناسب".

Athletics: US sprinter Gabrielle Thomas cleared by AIU in whereabouts failure case https://t.co/hhjUkw7oob — The Straits Times (@STcom) July 4, 2020

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المصدر: رويترز