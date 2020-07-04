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عداءة أمريكية تثبت براءتها من تهمة التهرب من إجراء فحص المنشطات بطريقة "غريبة" (صور)

الرياضة

عداءة أمريكية تثبت براءتها من تهمة التهرب من إجراء فحص المنشطات بطريقة
Gettyimages.ru
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أعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى بشكل مفاجئ، رفع الإيقاف المؤقت عن العداءة الأمريكية غابرييل توماس، بعد إخفاقها في تحديد مكانها للخضوع لاختبارات مكافحة المنشطات.

وأوقفت وحدة النزاهة توماس، الفائزة مرتين بسباق 200 متر في لقاء لوزان بالدوري الماسي، في مايو الماضي، بعد تخلفها عن 3 اختبارات خلال 12 شهرا، ما يعد انتهاكا لقواعد مكافحة المنشطات.

لكن وفقا لحساب وحدة النزاهة على "تويتر"، قدمت توماس دليلا جديدا في يونيو الماضي، ونتيجة لذلك فإن أحد الاختبارات الثلاثة لا يمكن اعتبار أنها تخلفت عنه، وبالتالي لم يحدث أي انتهاك لقاعدة المنشطات.

وقالت توماس في بيان، عند إعلان إيقافها، إن اتهامها بالغياب عن أحد الاختبارات الثلاثة ليس له أساس من الصحة، مؤكدة أنها تتوقع تبرئتها من الاتهامات.

وأضافت: "ستظهر بيانات تتبع الهاتف والعديد من الشهود بشكل قاطع أنني كنت في المكان المحدد، الذي أبلغت به مسؤولي مكافحة المنشطات. مسؤول المنشطات فشل ببساطة في تحديد مكاني وكذلك فشل في اتباع البروتوكول المناسب".

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المصدر: رويترز

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