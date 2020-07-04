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رسميا.. الاتحاد السعودي لكرة القدم يحدد عدد الأجانب في الموسم المقبل

الرياضة

رسميا.. الاتحاد السعودي لكرة القدم يحدد عدد الأجانب في الموسم المقبل
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اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار تواجد 7 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق بالدوري السعودي الممتاز الموسم المقبل، فضلا عن لاعب من فئة مواليد السعودية على ألا يزيد عمره عن 28 سنة.

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وحسب الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على "تويتر" فإنه تم اعتماد 4 محترفين أجانب لكل فريق مشارك في دوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى لاعب مواليد على ألا يزيد عمره عن 26 سنة.

وفي الدرجة الثانية تقرر أن يسجل كل فريق لاعبين أجنبيين فقط، ومعهما لاعب مواليد لا يزيد عمره عن 24 عاما.

المصدر: وكالات

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