طبيب الزمالك المصري يكشف حقيقة إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك المصري، أنه لم يصل إلى "القلعة البيضاء" أي نتائج خاصة بالمسحة الطبية التي أجريت للاعبين أمس الجمعة.

وشدد أسامة على أنه لم يتلق أي إخطار من اللجنة الطبية لاتحاد الكرة بخصوص النتائج.

وأضاف أنه تواصل مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة ومحمد الصباغ، وأكدا له أن النتيجة لم يتم إبلاغهم بها من المعامل المختصه ولا يعلموا عنها شيئا.

وأوضح أن الأنباء التي انتشرت خلال هذا الوقت بخروج النتائج وإصابة أحد اللاعبين غير صحيحة، مشددا أنه لا يعلم هذا الأمر تماما وذلك لأن النتائج لم يبلغ بها هو بشخصه كرئيس للجهاز الطبي أو إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور أو إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى.

وفيما يخص عدم تواجد مصطفى فتحي بالأمس كما نشرت بعض وسائل الإعلام، أكد أن مصطفى تواجد وخضع للمسحة والفحوصات على عكس ما يتردد.

المصدر: RT

ناصر حاتم