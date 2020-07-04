طبيب الزمالك المصري يكشف حقيقة إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا
أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك المصري، أنه لم يصل إلى "القلعة البيضاء" أي نتائج خاصة بالمسحة الطبية التي أجريت للاعبين أمس الجمعة.
وشدد أسامة على أنه لم يتلق أي إخطار من اللجنة الطبية لاتحاد الكرة بخصوص النتائج.
وأضاف أنه تواصل مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة ومحمد الصباغ، وأكدا له أن النتيجة لم يتم إبلاغهم بها من المعامل المختصه ولا يعلموا عنها شيئا.
وأوضح أن الأنباء التي انتشرت خلال هذا الوقت بخروج النتائج وإصابة أحد اللاعبين غير صحيحة، مشددا أنه لا يعلم هذا الأمر تماما وذلك لأن النتائج لم يبلغ بها هو بشخصه كرئيس للجهاز الطبي أو إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور أو إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى.
وفيما يخص عدم تواجد مصطفى فتحي بالأمس كما نشرت بعض وسائل الإعلام، أكد أن مصطفى تواجد وخضع للمسحة والفحوصات على عكس ما يتردد.
المصدر: RT
ناصر حاتم