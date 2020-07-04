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إعلامية سعودية تجهش بالبكاء متأثرة بإصابة أحد اللاعبين بمرض نادر (فيديو)

الرياضة

إعلامية سعودية تجهش بالبكاء متأثرة بإصابة أحد اللاعبين بمرض نادر (فيديو)
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نشرت الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز فيديو عبر حسابها في موقع "تيك توك" تطلب خلاله دعم لاعب نادي النصر السعودي السابق خالد الزليعي، الذي يعاني من المرض.

ولم تستطع سارة تمالك نفسها وأجهشت في البكاء عند حديثها عن الوضع الصعب الذي يعيشه الزليعي خلال مرضه.

وكشف الزليعي البالغ 33 عاما في وقت سابق إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري وهو مرض نادر، وطلب المساعدة المالية للوقوف معه ومع عائلته كونه بدون عمل.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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