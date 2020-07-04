إعلامية سعودية تجهش بالبكاء متأثرة بإصابة أحد اللاعبين بمرض نادر (فيديو)

نشرت الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز فيديو عبر حسابها في موقع "تيك توك" تطلب خلاله دعم لاعب نادي النصر السعودي السابق خالد الزليعي، الذي يعاني من المرض.

ولم تستطع سارة تمالك نفسها وأجهشت في البكاء عند حديثها عن الوضع الصعب الذي يعيشه الزليعي خلال مرضه.

الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه..اظهرت الفحوصات الطبيه اصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري مرض مجهول الاسباب طبياً.. فلنختم دائماً اعجابنا بذكر الله (ماشاء الله تبارك الله )لا تنسوني من دعاءكم ساعة استجابه لعلها تقبل دعوة احدكم..



(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)... — خالد الزيلعي (@k25zx) June 26, 2020

وكشف الزليعي البالغ 33 عاما في وقت سابق إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري وهو مرض نادر، وطلب المساعدة المالية للوقوف معه ومع عائلته كونه بدون عمل.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي