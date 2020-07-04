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بوتاس ينتزع مركز أول المنطلقين من هاميلتون في سباق النمسا للفورمولا 1

الرياضة

بوتاس ينتزع مركز أول المنطلقين من هاميلتون في سباق النمسا للفورمولا 1
Gettyimages.ru
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وضع الفنلندي فالتيري بوتاس فريقه مرسيدس في مركز أول المنطلقين في افتتاح الموسم بجائزة النمسا الكبرى اليوم السبت بينما سينطلق زميله البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات ثانيا.

وحقق بوتاس أسرع زمن وقدره دقيقة واحدة وثانيتان و939 جزءا من الثانية، متفوقا على هاميلتون بفارق بسيط بلغ 0.012 من الثانية.

وعادل مرسيدس الرقم القياسي بالسيطرة على الصف الأول للمرة 65 في تاريخه.

وجاء الهولندي ماكس فرستابن سائق ريد بول والفائز في آخر سباقين بالنمسا في المركز الثالث، فيما حل البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين رابعا.

وكان هاميلتون قد تصدر فترتي التجارب الحرة أمس الجمعة محققا زمن قدره: دقيقة واحدة وأربع ثوان و 304 جزءا من الثانية، متقدما على زميله بوتاس الذي حل ثانيا بفارق 0.197 من الثانية، فيما جاء المكسيكي سيرخيو بيريز سائق فريق راسينغ بوينت في المركز الثالث بفارق 0.657 من الثانية.

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سباق النمسا للفورمولا 1 خال من فيروس كورونا

وتعود الحياة إلى حلبات الفورمولا 1 غدا الأحد بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تأجيل موعد انطلاق بطولة العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى بجائزة أستراليا الكبرى منتصف مارس الماضي لكن وباء "كوفيد-19" أدى الى إلغائها، إضافة إلى عدد من السباقات الأخرى هي موناكو وفرنسا وهولندا وسنغافورة واليابان وأذربيجان.

وسباق النمسا هو المرحلة الافتتاحية هذا الموسم من بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد.

المصدر: formula1.com

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