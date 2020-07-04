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كورونا.. الجزائر تواصل تسجيل حصيلة الإصابات القياسية

استقلال طهران الإيراني يعترض على استمرار الدوري بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا بين لاعبيه إلى 13

الرياضة

استقلال طهران الإيراني يعترض على استمرار الدوري بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا بين لاعبيه إلى 13
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أعلن نادي استقلال طهران الإيراني في بيان رسمي اليوم السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبيه ليرتفع عدد اللاعبين المصابين داخل النادي إلى 13 لاعبا.

واعترض النادي في بيانه على جدوى استمرار منافسات الدوري الكروي المحلي رغم انتشار الفيروس، وأكد أن الأولية يجب أن تكون لصحة اللاعبين والكوادر الرياضية.

وتحوم الشكوك حول إمكانية إقامة مباراة استقلال طهران أمام مضيفه "بارس جنوبي جم" ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم المقررة غدا الأحد.

يذكر أن فريق استقلال طهران يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة، فيما فريق "بارس جنوبي جم" صاحب الـ22 نقطة، يحتل المركز الـ11 على جدول ترتيب فرق المسابقة.

المصدر: fcesteghlal.ir

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