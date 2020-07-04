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الإسماعيلي المصري يعلن ظهور حالتي كورونا

الرياضة

الإسماعيلي المصري يعلن ظهور حالتي كورونا
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أعلن نادي الإسماعيلي نتائج المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في مصر.

وذكر النادي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أن نتائج المسحة الطبية التي أجريت للاعبي الفريق الأول بالنادي والجهاز الفني والطبي والإداري أظهرت وجود حالتين إيجابيتين. 

وتابع بيان الإسماعيلي: "تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافيهما وعودتهما مرة أخرى لتدريبات الفريق".

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وأكمل: "من المقرر أن يجري الفريق مسحة طبية ثانية في الأيام المقبلة  حسب البروتوكول الطبي المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع الأندية".

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"

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