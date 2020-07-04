أول تعليق من مدرب برشلونة حول مسألة رحيل ميسي عن النادي الكتالوني

عقد كيكي سيتين مدرب برشلونة الإسباني مؤتمرا صحفيا عشية مواجهة فريقه لمضيفه فياريال ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وأجاب سيتين عند سؤال عن الأنباء التي تتحدث حول عدم رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الاستمرار مع برشلونة، قائلا: "لم أسمع ميسي يتحدث عن ذلك، ولم يخبرني بأي شيء، لذلك، هذا ليس دوري لكي أعلق على هذا الموضوع".

وأضاف: "أرى ميسي يتدرب بشكل جيد، وهو على دراية تامة بما يجب عليه القيام به في المباريات، ولا أعرف ماذا يدور بأمور عقده".

🎙️ Setién: “No quiero especular con el futuro de Messi”



✍️ Vía @JoanPoquiErasohttps://t.co/sxHVBOueT3 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 4, 2020

وعن أزمة النتائج خارج الأرض، أجاب سيتين: "الفريق خسر بعض النقاط لكن ظهرنا بشكل جيد. أحيانا لم نستحق فقدان نقاط. ضد سيلتا فيغو هدف أسباس أضاع علينا نقطتين، هناك ظروف لا يمكن السيطرة عليها لكننا سنواصل القتال".

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وحول الضجة التي أثارها إشراكه للنجم الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقائق الأربع الأخيرة من المباراة أمام أتلتيكو، علق مدرب الفريق الكتالوني: "لقد تحدثت معه، وهو محترف رائع ويتفهم الوضع، لن يتأثر بما حدث حين يعود للعب، فهو إيجابي ويمكننا الاعتماد عليه، وحين أشركه تسألوني ما سبب غياب فاتي".

وأضاف: "لا يمكن للجميع اللعب خاصة في فريق كبير مثل برشلونة. أقرر البناء على معايير. أعلم أن البعض يغضب لكنه قراري وأتحمل المسؤولية".

وعن مواجهة فياريال، قال سيتين: "لا أعلم إذا كان فياريال أقوى فريق من منذ استئناف الدوري، لكنهم يملكون بالفعل مواهب كثيرة ورائعة ويقدمون مستوى ممتازا، بكل تأكيد سيكونون خصما صعبا جدا على أرضهم".

يذكر أن برشلونة بطل "الليغا" في الموسمين الأخيرين يحل في المركز الثاني برصيد 70 نقطة ويتخلف بـ4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: وكالات