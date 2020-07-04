سباق النمسا للفورمولا 1 خال من فيروس كورونا

أعلن المشرفون على تنظيم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 اليوم السبت، أن جميع فحوص كورونا التي خضع لها سائقو البطولة وفرقها وطواقمها جاءت سلبية قبل انطلاق سباق النمسا غدا الأحد.

وأي شخص يسمح له بدخول حلبة ريد بول النمساوية لا بد أن يحمل سجلا طبيا نظيفا وأن يخضع للفحص الذي يقوم به فريق طبي خاص كل خمسة أيام.

وسباق الغد، هو الأول بين سباقين من المقرر إقامتهما خلال أسبوعين متتاليين في النمسا وسيقام بدون جمهور وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة تجنبا لانتقال العدوى بالفيروس سريع الانتشار.

Statement on COVID-19 testing. The FIA and Formula 1 can today confirm that between Friday 26th June and Thursday 2nd July, 4,032 drivers, teams and personnel were tested for COVID-19. Of these, zero people have tested positive. — F1 Media (@F1Media) July 4, 2020

وقالت فورمولا 1 في بيان إنه تم إجراء 4032 فحصا على السائقين وأعضاء الفرق وطواقم العاملين ما بين 26 يونيو الماضي والثاني من يوليو الجاري.

وقالت فورمولا 1 إنه سيتم نشر المعلومات الجديدة في هذا الصدد كل سبعة أيام.

وكان من المقرر انطلاق الموسم في أستراليا في مارس الماضي لكن الموسم تأجل بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في فريق مكلارين بالعدوى.

المصدر: رويترز