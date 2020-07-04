على خطى روبن.. الهولندي شنايدر يلمح لعودته عن الاعتزال

ألمح الدولي الهولندي السابق ويسلي شنايدر إلى احتمال عودته إلى مزاولة كرة القدم للمرة الأولى منذ اعتزاله اللعب رسميا العام الماضي، بحسب وسائل إعلام هولندية السبت.

وبحسب قناة "آر تي في أوتريخت" المحلية، تجمع نحو 75 شخصا ترحيبا بشنايدر لدى وصوله إلى مقر نادي بداياته في مدينة أوندييب الهولندية، حاملين قميصا لنادي أوتريخت (المدينة حيث ولد)، كتب عليه اسم اللاعب البالغ 36 عاما.

وهتف المشجعون مطالبين شنايدر بـ"التوقيع" على القميص إيذانا بعودته إلى المستطيل الأخضر، ليرد عليهم أنه "بالتأكيد" سيفكر بالموضوع.

ونقلت وسائل الإعلام عن شنايدر قوله إنه تحدث "بالفعل" إلى المدير الرياضي لأوترخت خوردي زويدام.

وأكد الأخير في تصريحات للقناة الهولندية العامة "أن أو أس" حصول تواصل مع شنايدر، وأن الطرفين تطرقا "إلى موضوع عودة محتملة".

وأضاف: "الكرة الآن في ملعبه، أمام ويسلي الآن الوقت لكي يقرر ما إذا كان يرغب في العودة"، مشيرا إلى أنه "في وضع بدني لائق ومتحمس، وبالتأكيد سيكون ذلك مثيرا للاهتمام بالنسبة إلى نادي أوتريخت".

"Me lo voy a pensar."



Wesley Sneijder se plantea volver a jugar a fútbol. Tiene una oferta del Utrecht encima de la mesa.



📷@marcapic.twitter.com/ITFX5EuXVA — Kirolbet.es (@Kirolbet_es) July 3, 2020

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وفي حال أقدم شنايدر على هذه الخطوة، سيكرر ما قام به زميله السابق في المنتخب البرتقالي المخضرم آريين روبن الذي أعلن نادي خرونينغن الأسبوع الماضي، أنه سيعود إلى الملاعب التي تركها في العام الماضي، للدفاع عن ألوانه في سن الـ36 عاما.

وخاض شنايدر مسيرة طويلة في عالم اللعبة، بدأت من الفئات العمرية لنادي أياكس أمستردام وصولا إلى الفريق الأول، قبل أن يتنقل بين أندية كبرى في أوروبا أبرزها ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، مرورا بنيس الفرنسي وغلطة سراي التركي، وانتهاء بالغرافة القطري.

وخاض شنايدر مباراته الأخيرة مع الغرافة في ديسمبر 2018، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب، وصولا إلى الاعتزال رسميا.

المصدر: "أ ف ب"